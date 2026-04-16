Композитора Раймонда Паулса выписали из больницы
Композитора Раймонда Паулса выписали из больницы после операции. Об этом пишет ТАСС.
«Все в порядке, я дома», – сказал он.
90-летнего композитора госпитализировали 14 апреля.
Паулс – латвийский и советский композитор. В 1980-е работал с детским вокальным ансамблем «Кукушечка». Вместе с поэтом Ильей Резником он написал песни «Кашалотик» и «Золотая свадьба». Впоследствии эти композиции разучивали школьники и детсадовцы по всему Советскому Союзу.
Паулс является автором множества песен советской эстрады, в том числе таких хитов, как «Миллион алых роз», «Маэстро», «Старинные часы», «Исчезли солнечные дни», «Полюбите пианиста», «Любовь настала» и др. В 1989–1993 гг. был министром культуры Латвии.