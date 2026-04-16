Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Композитора Раймонда Паулса выписали из больницы

Ведомости

Композитора Раймонда Паулса выписали из больницы после операции. Об этом пишет ТАСС. 

«Все в порядке, я дома», – сказал он.

90-летнего композитора госпитализировали 14 апреля.

Паулс – латвийский и советский композитор. В 1980-е работал с детским вокальным ансамблем «Кукушечка». Вместе с поэтом Ильей Резником он написал песни «Кашалотик» и «Золотая свадьба». Впоследствии эти композиции разучивали школьники и детсадовцы по всему Советскому Союзу.

Паулс является автором множества песен советской эстрады, в том числе таких хитов, как «Миллион алых роз», «Маэстро», «Старинные часы», «Исчезли солнечные дни», «Полюбите пианиста», «Любовь настала» и др. В 1989–1993 гг. был министром культуры Латвии.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь