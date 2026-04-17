Количество пользователей проекта «Своиродные.ру» превысило 10 млн
Сервисом «Своиродные.ру», запущенным при участии фонда «Защитники Отечества», пользуются более 10 млн человек. Об этом «Ведомостям» сообщили организаторы проекта.
Проект расширил функционал и добавил новые блоки, включая психологическую и медицинскую помощь, реабилитацию, спорт и вопросы сохранения памяти погибших. Обновление также включает новые образовательные материалы и видеокурсы, в том числе по финансовой грамотности. Последние были подготовлены совместно с банком ПСБ.
«Своиродные.ру» создал коллаборацию с сериалом «Ландыши. Вторая весна» для привлечения аудитории. По данным сервиса, более 150 000 зрителей обратились к материалам проекта, отсканировав QR-код в конце серий для перехода на сайт.
Проект от «Защитников Отечества» создали в ноябре 2024 г. На платформе представлены материалы для разрешения кризисных ситуаций, возникающие после возвращения военных из зоны боевых действий на Украине. Рекомендации разработаны специалистами в области посттравматического стрессового расстройства.
Среди базы знаний, которая представлена на платформе, выделяют такие направления, как «посттравматическая реабилитация», «профилактика социально значимых рисков», «поддержка близких», «переобучение и карьера» и др.