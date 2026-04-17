Общество

В Петербурге задержали адвоката за покушение на убийство в 1997 году

Ведомости

Сотрудники полиции задержали 48-летнего адвоката за покушение на убийство, совершенное в 1997 г., сообщили в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным следствия, 7 октября 1997 г. фигурант в подъезде дома по улице Лавочкина 4 раза выстрелил в 30-летнего мужчину и скрылся с места преступления. Полиция считает, что они находились в длительном конфликте. Пострадавшего доставили в больницу, а прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение не убийство), однако по горячим следам преступление раскрыть не удалось.

Полицейские воссоздали картину случившегося и установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель, в настоящее время он работает адвокатом. Уголовное дело переквалифицировали по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом). Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.

По данным «Фонтанки», речь идет о Сергее Крикуне, адвокате Владимира Барсукова-Кумарина, криминального авторитета, известного как лидера «тамбовской» ОПГ. Крикуна, по информации собеседника газеты, во время нападения в 1997 г. узнали и Алексей Тябун, в которого юрист стрелял, и лифтер, ставший свидетелем преступления. В 1990-е они не стали сдавать Крикуна органам, а в 2026 г. подтвердили следователям его причастность.

