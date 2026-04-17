Меняйло назвал причину взрыва во Владикавказе
Причиной взрыва во Владикавказе, при котором погиб коммунальщик, стали взрывоопасные предметы в мусорном контейнере. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
«Произошел еще один несчастный случай, причиной которого, по предварительным данным, стали взрывоопасные предметы, оказавшиеся в мусорном контейнере. Опять погиб человек», – написал он в Telegram.
Меняйло призвал жителей республики не выбрасывать в мусор взрывоопасные предметы, вещества или любые подозрительные находки. Он уточнил, что такие действия могут стоить людям жизни.
Инцидент произошел утром 17 апреля на углу улицы Интернациональной и Партизанского переулка во Владикавказе. Погиб сотрудник коммунальных служб, который в этот момент выполнял работы по уборке территории. Прокуратура организовала проверку после гибели коммунальщика.
10 апреля в том же районе произошел взрыв склада с пиротехникой, после которого начался пожар. В результате погибли два человека, пострадали 15 человек, среди них трое детей.