Мурашко оценил долю курящих россиян в 18%
В России распространенность курения табака среди граждан составляет 17,73%. Это следует из презентации, которую представил министр здравоохранения Михаил Мурашко на итоговой коллегии ведомства.
Возраст считается с 15 лет и более. По словам министра, планируется продолжить реализацию мер, снижающих распространенность табакокурения.
Потребление алкоголя составляет 8,06 л этанола на душу населения России. Мурашко заявил, что власти проводят последовательную и жесткую работу по ограничению физической и экономической доступности алкоголя. По его словам, улучшения основных медико-демографических показателей уже видны.
Доля курящего населения страны с 2009 г. снизилась более чем в 2 раза, рассказал представитель Минздрава «Ведомости. Здоровье» в январе. Если 16 лет назад табак потребляло около 40% взрослых, то в 2024 г. этот показатель составил 18,7%. В возрастной группе 13–15 лет процент курящих упал с 27,3% в 2004 г. до 12,1% в 2021 г.