Блогер Илья Ремесло выписан из психиатрической больницы
Блогер и юрист Илья Ремесло вышел из психиатрической больницы №3 им. Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге. Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале.
Ремесло отметил, что пока не будет давать интервью журналистам, и взял «тайм-аут» до 20 апреля, объяснив это тем, что «семья требует внимания».
19 марта блогер уже был в стационаре. Когда он был туда помещен, не уточнялось. Ранее он активно заявлял в правоохранительные органы на представителей российской оппозиции, но в ночь на 17 марта опубликовал пост в Telegram с резкой критикой властей.