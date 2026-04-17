Суд в Москве арестовал троих фигурантов дела о «бумажном НДС»

15 апреля ФСБ России сообщила о задержании организаторов площадки «бумажного НДС». Ведомство отметило, что группа действовала в Московском регионе и создала сеть из более чем 4800 транзитных организаций. С их помощью формировались фиктивные вычеты по НДС для более чем 40 000 компаний реального сектора на сумму свыше 1 трлн руб.