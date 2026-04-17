Суд в Москве арестовал троих фигурантов дела о «бумажном НДС»
Замоскворецкий суд Москвы арестовал троих человек, которые обвиняются в создании площадки «бумажного НДС» для уклонения от уплаты налогов с помощью фиктивных компаний, передает ТАСС со ссылкой на представителей суда.
«Суд удовлетворил ходатайство СК РФ и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Пацукову Д. В., Сапрыкину Д. О. и Макарову А. А.», – рассказали агентству.
Кроме того, стало известно, что Пацукову предъявили обвинение по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Остальным фигурантам дела инкриминируется незаконное образование юридического лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). По этим статьям максимально предусмотрено до семи и до пяти лет лишения свободы соответственно.
15 апреля ФСБ России сообщила о задержании организаторов площадки «бумажного НДС». Ведомство отметило, что группа действовала в Московском регионе и создала сеть из более чем 4800 транзитных организаций. С их помощью формировались фиктивные вычеты по НДС для более чем 40 000 компаний реального сектора на сумму свыше 1 трлн руб.