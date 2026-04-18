Общество

В Оренбургской области задержали стрелявшего в полицейских

Им оказался военный, самовольно оставивший службу, мужчину арестовали
Ведомости

В Оренбургской области задержан подозреваемый в нападении на полицейских, в результате которого один силовик погиб, еще трое получили ранения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Мужчину обнаружили в районе села Белошапка сотрудники Госавтоинспекции, преступника блокировали.

Как сообщил Следственный комитет России, нападавший на полицейских оказался военным, самовольно оставившим службу.

Рядовой Сергей Бесалаев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 337, ст. 317, п. «б» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (самовольное оставление части в период мобилизации, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, убийство и покушение на убийство). При задержании мужчина сказал, что знал о своем нахождении в розыске.

Мужчина признался, что оказал вооруженное сопротивление полицейским. Это следует из видео, опубликованного в канале Волк. Преступник также сообщил, что стрелял в полицейских из автомата Калашникова. По его заявлению, охолощенный автомат в боевой он переделал сам.

По ходатайству военного следователя суд заключил Бесалаева под стражу.

16 апреля полицейские приехали в поселок Аккермановка на задержание человека, которого объявили в федеральный розыск. Увидев силовиков, преступник открыл огонь из огнестрельного оружия. В результате один сотрудник погиб, еще трое получили ранения. Преступник сбежал. В ходе розыска стрелявшего по полицейским в Оренбуржье ограничивали посещение четырех сел.

