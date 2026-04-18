В Оренбургской области задержали стрелявшего в полицейских

Мужчина признался, что оказал вооруженное сопротивление полицейским. Это следует из видео, опубликованного в канале Волк. Преступник также сообщил, что стрелял в полицейских из автомата Калашникова. По его заявлению, охолощенный автомат в боевой он переделал сам.