В Оренбургской области полицейский погиб при задержании преступника

Происшествие произошло в поселке Аккермановка. Увидев полицейских, злоумышленник открыл по ним огонь. В результате также пострадало трое сотрудников МВД, им оказывается медицинская помощь. Сообщается, что стрелявший скрылся, а в данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия.