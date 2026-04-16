Главная / Общество /

В Оренбургской области полицейский погиб при задержании преступника

Ведомости

Один полицейский погиб при задержании преступника, находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщает УМВД по Оренбургской области в Telegram-канале.

Происшествие произошло в поселке Аккермановка. Увидев полицейских, злоумышленник открыл по ним огонь. В результате также пострадало трое сотрудников МВД, им оказывается медицинская помощь. Сообщается, что стрелявший скрылся, а в данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

19 марта в Липецкой области мужчина также открыл огонь по сотрудникам военной полиции, один из них погиб.

