В Оренбургской области полицейский погиб при задержании преступника
Один полицейский погиб при задержании преступника, находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщает УМВД по Оренбургской области в Telegram-канале.
Происшествие произошло в поселке Аккермановка. Увидев полицейских, злоумышленник открыл по ним огонь. В результате также пострадало трое сотрудников МВД, им оказывается медицинская помощь. Сообщается, что стрелявший скрылся, а в данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
19 марта в Липецкой области мужчина также открыл огонь по сотрудникам военной полиции, один из них погиб.