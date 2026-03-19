В Липецкой области мужчина застрелил сотрудника военной полиции
В Липецкой области мужчина открыл огонь по сотрудникам военной полиции, один из них погиб. Об этом сообщили в региональном управлении СК.
Инцидент произошел 19 марта. По данным следствия, вооруженный подозреваемый стрелял по прибывшим правоохранителям.
«В результате происшествия один из полицейских получил смертельное ранение и скончался на месте», – уточнили в ведомстве.
Подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте. Следователи теперь проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.
17 марта аналогичный инцидент произошел в Крыму: мужчина открыл стрельбу по полицейским, а затем поджег автомобиль и попытался сжечь дом. Для его задержания привлекли сотрудников Росгвардии. Тогда всем правоохранителям оказали медпомощь, угрозы для жизни не было.