Главная / Общество /

В Липецкой области мужчина застрелил сотрудника военной полиции

Ведомости

В Липецкой области мужчина открыл огонь по сотрудникам военной полиции, один из них погиб. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Инцидент произошел 19 марта. По данным следствия, вооруженный подозреваемый стрелял по прибывшим правоохранителям.

«В результате происшествия один из полицейских получил смертельное ранение и скончался на месте», – уточнили в ведомстве.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте. Следователи теперь проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.

17 марта аналогичный инцидент произошел в Крыму: мужчина открыл стрельбу по полицейским, а затем поджег автомобиль и попытался сжечь дом. Для его задержания привлекли сотрудников Росгвардии. Тогда всем правоохранителям оказали медпомощь, угрозы для жизни не было.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте