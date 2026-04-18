Минпросвещения установило нормы учебной нагрузки для старшеклассников
Минпросвещения России установило объем учебной нагрузки для учеников 10–11 классов. Об этом «РИА Новости» сообщил руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.
Как пояснил Костенко, объем нагрузки для ученика 10–11 классов за два года обучения составляет от 2312 до 2516 часов. Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает как минимальное, так и максимальное количество учебных часов на весь уровень образования.
Костенко уточнил: нижняя планка в 2312 часов соответствует максимальной недельной нагрузке, разрешенной СанПиН при пятидневной учебной неделе – 34 часа в неделю. Верхняя граница в 2516 часов предусмотрена для шестидневной недели, где нагрузка составляет 37 часов в неделю.
Минпросвещения разработало новый стандарт обучения для школьников 10–11-х классов. Важные изменения ждут старшую школу с 1 сентября 2027 г. Одно из главных нововведений касается профильного обучения. Согласно новому порядку, ученики 10–11 классов получат право не выбирать профильные предметы, а изучать все дисциплины на базовом уровне.
Второе существенное изменение – стандарт впервые четко прописывает требования к оснащению каждого предметного кабинета: от цифровых лабораторий по химии и физике до бинокулярных микроскопов и моделей ракет. Это нововведение гарантирует практико-ориентированный характер обучения во всех школах страны.