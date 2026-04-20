В Японии предупредили о трехметровом цунами
Мощное цунами высотой до 3 м прогнозируют в Японии 20 апреля. Об этом сообщает NHK.
Цунами ожидается в Центральной части Тихоокеанского побережья (префектура Хоккайдо), на Тихоокеанском побережье в префектуре Аомори и в префектуре Ивате. Жителей призвали как можно скорее эвакуироваться.
The Japan Times сообщил, что, по данным Японского метеорологического агентства, ранее случилось землетрясение магнитудой 7,4 на глубине 10 км. Толчки ощущались даже в Токио.