Путин отметил мужество людей, устранявших последствия аварии в Чернобыле

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 г. и стала крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики. Сразу же после нее погиб 31 человек, 600 000 ликвидаторов, которые участвовали в тушении пожаров и расчистке, получили высокие дозы радиации. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 млн жителей Белоруссии, Украины и России. Было переселено практически 404 000 человек.