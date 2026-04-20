Путин отметил мужество людей, устранявших последствия аварии в Чернобыле

Президент РФ Владимир Путин отметил мужество сотрудников Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), пожарных, военных, строителей, медицинских работников, которые устраняли последствия аварии, эвакуировали людей и проводили восстановительные работы.

«Мы склоняем головы перед подвигом героев, которые 40 лет назад при ликвидации последствий техногенной аварии на Чернобыльской АЭС встали на пути огня. Не дрогнули и не отступили, до конца выполнили свой профессиональный, гражданский, человеческий долг, многие – ценой собственной жизни», – подчеркнул Путин.

По его словам, самоотверженные действия спасателей позволили предотвратить катастрофу глобального масштаба.

В России приняты меры соцзащиты и реабилитации пострадавших при аварии. Президент поблагодарил представителей Союза «Чернобыль» и иных общественных организаций за содействие в реализации таких программ. Он выразил признательность ликвидаторам-ветеранам, поддерживающим семьи погибших коллег и ведущим значимую общественную деятельность.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 г. и стала крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики. Сразу же после нее погиб 31 человек, 600 000 ликвидаторов, которые участвовали в тушении пожаров и расчистке, получили высокие дозы радиации. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 млн жителей Белоруссии, Украины и России. Было переселено практически 404 000 человек.

