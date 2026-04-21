В отношении Чубайса открыли новое производство об аресте имущества
В отношении экс-главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса открыто третье исполнительное производство об аресте имущества почти на 5,5 млрд руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные и другие материалы.
Исполнительное производство было открыто 14 апреля на основании материалов, поступивших приставам из Арбитражного суда Москвы.
Первое производство об аресте имущества Чубайса на сумму 5,6 млрд руб. было открыто в апреле 2025 г. по иску компании. В Арбитражный суд Москвы также был подан иск о взыскании 11,8 млрд руб. убытков по проекту Crocus с Чубайса и еще 12 топ-менеджеров. Проект был одобрен «Роснано» в 2011 г. Ожидалось, что в рамках Crocus в России создадут производство магниторезистивной оперативной памяти MRA. В настоящее время компания считает, что инвестиции были использованы для создания и финансирования проектных компаний на невыгодных для «Роснано» условиях.
В начале апреля суд частично удовлетворил иск «Роснано» к Чубайсу и шести бывшим топ-менеджерам о взыскании на сумму 3,892 млрд руб. и $20,45 млн. Претензии связаны с проектом Plastic Logic по разработке гибких планшетов для школьников, который не достиг заявленных целей.