В отношении Чубайса открыли новое производство об аресте имущества

Первое производство об аресте имущества Чубайса на сумму 5,6 млрд руб. было открыто в апреле 2025 г. по иску компании. В Арбитражный суд Москвы также был подан иск о взыскании 11,8 млрд руб. убытков по проекту Crocus с Чубайса и еще 12 топ-менеджеров. Проект был одобрен «Роснано» в 2011 г. Ожидалось, что в рамках Crocus в России создадут производство магниторезистивной оперативной памяти MRA. В настоящее время компания считает, что инвестиции были использованы для создания и финансирования проектных компаний на невыгодных для «Роснано» условиях.