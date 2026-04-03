Суд удовлетворил иск «Роснано» к Чубайсу и шести бывшим топ-менеджерам

Кроме Чубайса ответчиком является экс-топ-менеджер «Роснано» Олег Киселев. В августе 2024 г. его заочно арестовали по делу о крупной растрате и объявили в розыск. Также указаны Борис Подольский, которого арестовали 1 февраля за злоупотребление должностными полномочиями, Юрий Удальцов, бывший зампредседателя правления корпорации, его заочно арестовали летом 2025 г. за мошенничество. Кроме того, в деле фигурирует Николай Тычинин, летом 2025 г. его тоже заочно арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере.