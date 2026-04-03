Суд удовлетворил иск «Роснано» к Чубайсу и шести бывшим топ-менеджерам
Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск госкорпорации «Роснано» о взыскании с экс-руководителя Анатолия Чубайса и шести бывших топ-менеджеров на сумму 3,892 млрд руб. и $20,45 млн. Корпорация хочет компенсации убытков, которые она понесла при реализации проекта Plastic Logic, когда Чубайс возглавлял компанию. Информация по делу доступна в картотеке суда.
Кроме Чубайса ответчиком является экс-топ-менеджер «Роснано» Олег Киселев. В августе 2024 г. его заочно арестовали по делу о крупной растрате и объявили в розыск. Также указаны Борис Подольский, которого арестовали 1 февраля за злоупотребление должностными полномочиями, Юрий Удальцов, бывший зампредседателя правления корпорации, его заочно арестовали летом 2025 г. за мошенничество. Кроме того, в деле фигурирует Николай Тычинин, летом 2025 г. его тоже заочно арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Владимир Аветисян, ФИО которого также указано в списке ответчиков, был зампредседателя правления, как и Герман Пихоя. Еще один ответчик Дмитрий Пимкин занимал разные управляющие должности в «Роснано».
Иск «Роснано» по проекту Plastic Logic направлен на привлечение к ответственности лиц, принимавших решения о финансировании. В компании отметили, что стартовавший в 2009 г. проект по разработке гибких планшетов для школьников не достиг первоначальных целей. Госкомпания добивается взыскания с бывших управленцев убытков на общую сумму 3,9 млрд руб. и $20,45 млн.
Одновременно с ним в Арбитражном суде Москвы рассматривают иск о взыскании 11,8 млрд руб. убытков по проекту Crocus с Чубайса и еще двенадцати топ-менеджеров. Проект был одобрен «Роснано» в 2011 г. Предполагалось, что в рамках Crocus в России создадут производство магниторезистивной оперативной памяти MRA. Сейчас компания считает, что инвестиции были использованы для создания и финансирования проектных компаний на невыгодных для «Роснано» условиях.