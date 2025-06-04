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В Москве заочно арестовали экс-гендиректора «Пластик Лоджик» и экс-зампреда «Роснано»

Ведомости

Мещанский суд Москвы вынес решение о заочном аресте бывшего гендиректора компании «Пластик Лоджик» Николая Тычинина и экс-заместителя председателя правления «Роснано» Юрия Удальцова. Оба фигуранта объявлены в розыск по уголовному делу о крупном мошенничестве.

«Они были объявлены сначала в межгосударственный розыск, а в настоящее время и в международный», – сообщили в суде (цитата по ТАСС).

Заочный арест избран на два месяца с момента их задержания на территории России или экстрадиции в РФ.

До этого сообщалось, что Тычинин и Удальцов скрылись от следствия за границей. Их уголовное дело выделено в отдельное производство.

Другому бывшему генеральному директору «Пластик Лоджик» Борису Галкину уже предъявлено обвинение по статье о присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Максимальное наказание по ней – до 10 лет лишения свободы. Галкин отказывается признавать вину.

Сообщалось, что компания «Пластик Лоджик» была учреждена «Роснано» для реализации проекта по созданию производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения. Однако, как следует из материалов дела, у компании не было необходимых производственных мощностей и квалифицированного персонала. Несмотря на это, с 2010 по 2020 г. на счета компании предыдущим топ-менеджментом «Роснано» было переведено более 13 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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