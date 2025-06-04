В Москве заочно арестовали экс-гендиректора «Пластик Лоджик» и экс-зампреда «Роснано»
Мещанский суд Москвы вынес решение о заочном аресте бывшего гендиректора компании «Пластик Лоджик» Николая Тычинина и экс-заместителя председателя правления «Роснано» Юрия Удальцова. Оба фигуранта объявлены в розыск по уголовному делу о крупном мошенничестве.
«Они были объявлены сначала в межгосударственный розыск, а в настоящее время и в международный», – сообщили в суде (цитата по ТАСС).
Заочный арест избран на два месяца с момента их задержания на территории России или экстрадиции в РФ.
До этого сообщалось, что Тычинин и Удальцов скрылись от следствия за границей. Их уголовное дело выделено в отдельное производство.
Другому бывшему генеральному директору «Пластик Лоджик» Борису Галкину уже предъявлено обвинение по статье о присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Максимальное наказание по ней – до 10 лет лишения свободы. Галкин отказывается признавать вину.
Сообщалось, что компания «Пластик Лоджик» была учреждена «Роснано» для реализации проекта по созданию производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения. Однако, как следует из материалов дела, у компании не было необходимых производственных мощностей и квалифицированного персонала. Несмотря на это, с 2010 по 2020 г. на счета компании предыдущим топ-менеджментом «Роснано» было переведено более 13 млрд руб.