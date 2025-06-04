В Москве заочно арестовали экс-гендиректора «Пластик Лоджик» и экс-зампреда «Роснано»

Сообщалось, что компания «Пластик Лоджик» была учреждена «Роснано» для реализации проекта по созданию производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения. Однако, как следует из материалов дела, у компании не было необходимых производственных мощностей и квалифицированного персонала. Несмотря на это, с 2010 по 2020 г. на счета компании предыдущим топ-менеджментом «Роснано» было переведено более 13 млрд руб.