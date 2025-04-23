Завершено расследование дела экс-гендиректора «Пластик лоджик» о хищении средств
Ему предъявлено обвинение в соответствии с ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) по факту хищения более 6 млрд руб. Максимальное наказание по этой статье составляет 10 лет лишения свободы. Из документа следует, Галкин отказался признавать вину.
«Пластик лоджик» было учреждено «Роснано» для реализации проекта «Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения». У компании не было необходимых для проекта производственных мощностей и квалифицированного персонала, но с 2010 по 2020 г. на ее счета предыдущим топ-менеджментом «Роснано» было переведено более 13 млрд руб. из бюджета РФ.
В августе 2024 г. суд в Москве отправил Галкина в СИЗО по обвинению в растрате средств, выделенных «Роснано», вину он отрицал. Тогда ФСБ сообщало, что Галкин причастен к хищению 13 млрд руб.
«Пластик лоджик» была основана в 2010 г. в рамках соглашения «Роснано» и британской Plastic Logic, которое предусматривало строительство в Зеленограде завода по производству гибких дисплеев мощностью 100 000 дисплеев в год и создание в России R&D-центра. В 2010-2012 гг. госкорпорация инвестировала 7,1 млрд руб. в Plastic Logic, получив 43,84% в капитале разработчика. В результате проект так и не был реализован.