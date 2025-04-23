Завершено расследование дела экс-гендиректора «Пластик лоджик» о хищении средств

«Пластик лоджик» было учреждено «Роснано» для реализации проекта «Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения». У компании не было необходимых для проекта производственных мощностей и квалифицированного персонала, но с 2010 по 2020 г. на ее счета предыдущим топ-менеджментом «Роснано» было переведено более 13 млрд руб. из бюджета РФ.