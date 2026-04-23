Власти заявили об отсутствии нефтяных пятен возле порта Туапсе
С 21 по 23 апреля в Черном море не зафиксировано нефтяных пятен и загрязнений у поврежденного порта Туапсе. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
«Нефтяные пятна и загрязнение в акватории моря вблизи порта Туапсе отсутствуют», – говорится в сообщении.
В реке Туапсе локализовали разлив нефтепродуктов. Специалисты выставили 750 м боновых заграждений, пять специальных устройств для сбора и нефтеловушку. Заявляется, что нефтепродукты «оперативно собрали». Сейчас в тушении пожара в порту участвуют 276 человек и 77 единиц техники.
20 апреля в краевом оперштабе сообщили, что площадь загрязнения Черного моря нефтепродуктами после атаки ВСУ составила 10 000 кв. м.
Беспилотники атаковали Туапсе в ночь на 20 апреля. В результате удара произошло возгорание в порту, пострадала транспортная инфраструктура. Обломки дронов повредили остекление в 17 зданиях, включая начальную школу, детский сад, музей, церковь и жилые дома, была повреждена газовая труба. Погиб один человек, двое пострадали.
На 23 апреля площадь пожара в порту сократилась почти вдвое, сообщили в оперштабе.