Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,082+1,19%CHKZ16 900+1,2%ARSA8,16-0,61%IMOEX2 772,43+0,39%RTSI1 164,51+0,39%RGBI120,84+0,07%RGBITR786,26+0,1%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Власти заявили об отсутствии нефтяных пятен возле порта Туапсе

Ведомости

С 21 по 23 апреля в Черном море не зафиксировано нефтяных пятен и загрязнений у поврежденного порта Туапсе. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

«Нефтяные пятна и загрязнение в акватории моря вблизи порта Туапсе отсутствуют», – говорится в сообщении.

В реке Туапсе локализовали разлив нефтепродуктов. Специалисты выставили 750 м боновых заграждений, пять специальных устройств для сбора и нефтеловушку. Заявляется, что нефтепродукты «оперативно собрали». Сейчас в тушении пожара в порту участвуют 276 человек и 77 единиц техники.

20 апреля в краевом оперштабе сообщили, что площадь загрязнения Черного моря нефтепродуктами после атаки ВСУ составила 10 000 кв. м.

Беспилотники атаковали Туапсе в ночь на 20 апреля. В результате удара произошло возгорание в порту, пострадала транспортная инфраструктура. Обломки дронов повредили остекление в 17 зданиях, включая начальную школу, детский сад, музей, церковь и жилые дома, была повреждена газовая труба. Погиб один человек, двое пострадали.

На 23 апреля площадь пожара в порту сократилась почти вдвое, сообщили в оперштабе.

