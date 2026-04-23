UGLD0,768-2,29%CNY Бирж.11,07+1,08%IMOEX2 771,46+0,36%RTSI1 166,66+0,58%RGBI120,8+0,04%RGBITR786,01+0,07%
Главная / Общество /

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности

Ведомости

В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и мокрого снега. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

Предупреждение будет действовать с 21:00 мск 23 апреля до 09:00 мск 24 апреля. «Объявлен желтый погодный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий», – рассказал собеседник агентства.

В Москве возможно образование гололедицы на дорогах. В Подмосковье дополнительно ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья, преимущественно в южных и восточных районах.

Синоптики также напомнили, что до 21:00 мск действует аналогичный уровень опасности из-за усиления ветра с порывами до 15 м/с.

22 апреля синоптики прогнозировали, что к концу недели в столичном регионе может сформироваться снежный покров до 8 см, который затем растает к воскресенью. Осадки затронут и ряд регионов Центральной России, где также ожидаются ночные заморозки и гололедица.

