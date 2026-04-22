В Москве к концу недели сформируется снежный покров
В столичном регионе снежный покров высотой до 8 см сформируется к концу рабочей недели, но к воскресенью он растает, сообщил «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, на востоке, северо-востоке и юго-востоке Подмосковья сформируется снежный покров высотой от 3 до 8 см. В самой Москве снег выпадет также преимущественно на востоке. Его высота не перешагнет высоты в 3 см. Видимость на дорогах будет ухудшаться до 1-4 км.
Шлейф снежного покрова протянется от Ярославской области и дальше припорошит отдельные районы Тульской, Калужской, Брянской, Смоленской, Курской, Орловской и Белгородской областей. В этих регионах также ожидаются ночные заморозки и гололедица, предупредил Тишковец.
По данным Гидрометцентра, на большей части страны с 20 по 22 апреля ожидается резкое ухудшение погоды. В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными снегопадами, ледяным дождем, гололедом и шквалистым ветром до 28 м/с.