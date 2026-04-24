CNY Бирж.11,019-0,46%BRZL1 644+0,74%CHKZ16 750+0,9%IMOEX2 773,39+0,07%RTSI1 167,47+0,07%RGBI120,84+0,03%RGBITR786,51+0,06%
Главная / Общество /

ФСБ показала признания задержанных за подготовку терактов против РКН

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали администратора чата, в котором готовилось покушение на заместителя главы Роскомнадзора. Служба безопасности показала видео задержания участников.

Одна из фигуранток говорит, что в марте она вступила в чат, где предложила помощь в изготовлении листовок. В итоге ее сделали администратором группы. Девушка рассказала, что в чате готовилось покушение на замглавы РКН.

Еще один задержанный заявил, что состоял в группе, в которой обсуждали «взрывы, поджоги сотрудников Роскомнадзора». У задержанного изъяли оружие, технику и экстремистскую символику.

Ранее в ЦОС ФСБ России сообщили, что сотрудники службы безопасности предотвратили теракт в отношении руководителей Роскомнадзора. Их машину планировали подорвать. В Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле силовики задержали семерых человек, участвовавших в подготовке теракта.

Руководитель группы, 22-летний житель Москвы, оказал вооруженное сопротивление при задержании и был нейтрализован.

