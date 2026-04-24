В АТОР сообщили об ужесточении проверки документов визовым центром Японии
Открывшийся в феврале визовый центр Японии в Москве ужесточил требования к приему и проверке документов, что усложнило оформление виз. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на участников рынка.
«Это ведет к перезаписям, запросу новых справок, увеличению срока рассмотрения заявок и очень нервирует туристов», – отметили в АТОР.
В ITM group указали, что до этого лояльная визовая процедура была одним из ключевых факторов спроса на поездки в Японию. Теперь, по оценке компании, требования стали более формализованными: от заявителей требуют полный пакет документов на каждого члена семьи, включая подтверждение родства. При обнаружении ошибок быстро их исправить невозможно, требуется заново записываться на подачу.
Дополнительно визовый центр стал запрашивать расширенный набор документов. Например, у индивидуальных предпринимателей требуют выписки из ЕГРИП, а у руководителей и сотрудников компаний – справки из ЕГРЮЛ и 2-НДФЛ.
Срок оформления визы теперь зависит от корректности поданных документов: при отсутствии замечаний он составляет 5–6 рабочих дней, при необходимости повторной подачи может увеличиться до трех недель.
При этом туроператоры отмечают, что уровень отказов остается стабильным и сопоставим с показателями при подаче через посольство.
27 марта сообщалось о росте спроса на поездки в Японию в период цветения сакуры. По данным «Яндекс Путешествий», число бронирований отелей увеличилось на 77% год к году, а средняя стоимость размещения снизилась на 10% и составила 12 630 руб. Основной спрос приходится на Токио, Осаку и Киото.