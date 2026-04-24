Суд приговорил экс-главу Фонда соцстрахования в Ингушетии к 10 годам

Мосгорсуд установил, что не позднее 15 июня 2015 г. Белхороев, будучи управляющим реготделением ФСС, предоставил в возглавляемое им учреждение подложные документы для перечисления на свои счета более 4,8 млн руб. Полученные средства он присвоил в свою пользу. Тем же способом, по данным ведомства, Белхороев растратил вверенные ему деньги при пособничестве родственников и знакомых. В общей сложности было растрачено свыше 18,3 млн руб.