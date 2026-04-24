Суд приговорил экс-главу Фонда соцстрахования в Ингушетии к 10 годам
Пресненский суд Москвы назначил бывшему руководителю Фонда социального страхования по Ингушетии Якубу Белхороеву 10 лет колонии общего режима. Он обвиняется в растрате почти 14 млн руб., пишет ТАСС.
Белхороеву также на три года запретили занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.
В ноябре 2022 г. Московский горсуд признал Белхороева виновным в присвоении и растрате, совершенных с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщала Генпрокуратура России. Его приговорили к девяти годам заключения с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанных с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, на три года.
Мосгорсуд установил, что не позднее 15 июня 2015 г. Белхороев, будучи управляющим реготделением ФСС, предоставил в возглавляемое им учреждение подложные документы для перечисления на свои счета более 4,8 млн руб. Полученные средства он присвоил в свою пользу. Тем же способом, по данным ведомства, Белхороев растратил вверенные ему деньги при пособничестве родственников и знакомых. В общей сложности было растрачено свыше 18,3 млн руб.