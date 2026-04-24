Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на зоозащитницу в Омске

По данным агентства, нападение произошло в конце марта. Двое нетрезвых жителей Омска со стаффордширским терьером избили 35-летнюю девушку, после чего натравили на нее собаку. Изначально следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Затем стало известно о смерти волонтера из-за развившихся после полученных травм осложнений.