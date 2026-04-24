Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 139,93-2,29%RGBI119,89-0,75%CNY Бирж.10,98-0,81%IMOEX2 733-1,39%RGBITR780,49-0,7%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Общество

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на зоозащитницу в Омске

Ведомости

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Омске умерла зоозащитница, на которую мужчина натравил бойцовую собаку, передает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

«Перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии и передаче уголовного дела, возбужденного органами внутренних дел, в производство следователей регионального СК», – отметили в ведомстве.

По данным агентства, нападение произошло в конце марта. Двое нетрезвых жителей Омска со стаффордширским терьером избили 35-летнюю девушку, после чего натравили на нее собаку. Изначально следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Затем стало известно о смерти волонтера из-за развившихся после полученных травм осложнений.

