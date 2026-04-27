Умер замгендиректора «Росатома» Вячеслав Рукша
Скончался заместитель генерального директора «Росатома» Вячеслав Рукша. Ему было 72 года, сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию.
«Да, к сожалению, это так. Вячеслав Владимирович [Рукша] скончался. Готовим некролог», – сказали в «Росатоме.
Рукша родился 17 февраля 1954 г. Был выпускником Ленинградского Ордена Октябрьской революции высшего инженерного морского училища им. Макарова. Работал советником президента РЖД, руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта, первым замминистра транспорта России, гендиректором ОАО «Мурманское морское пароходство».
С 2008 г. был гендиректором ФГУП «Атомфлот» (входит в «Росатом»). 24 июля 2018 г. Рукшу назначили заместителем генерального директора – директором Дирекции Северного морского пути «Росатома».