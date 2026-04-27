Топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер погиб на рыбалке под Волгоградом
Топ-менеджер зарубежного направления «Яндекса» Сергей Лойтер находится в числе погибших рыбаков, которых обнаружили в Волгоградской области, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Одним из трех погибших рыбаков в Светлоярском районе Волгоградской области является Сергей Лойтер. По неподтвержденным данным, он работает топ-менеджером зарубежного направления "Яндекса", – рассказал агентству собеседник.
Четверо мужчин ушли на рыбалку 24 апреля. Они находились в районе хутора Громки, но на обратном пути перестали выходить на связь. Это произошло около 09:00 мск. Затем на противоположном берегу Волги обнаружили тело одного из рыбаков. Специалисты также нашли еще два тела, одного мужчину продолжают искать.
По данным ТАСС, одним из погибших является водитель руководителя торгово-промышленной группы «БИС» Игорь Прохоров.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).