Топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер погиб на рыбалке под Волгоградом

Четверо мужчин ушли на рыбалку 24 апреля. Они находились в районе хутора Громки, но на обратном пути перестали выходить на связь. Это произошло около 09:00 мск. Затем на противоположном берегу Волги обнаружили тело одного из рыбаков. Специалисты также нашли еще два тела, одного мужчину продолжают искать.