Главная / Общество /

Минпросвещения установило сроки летних каникул для школьников

Ведомости

Летние каникулы для российских школьников начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что полноценный отдых помогает детям с новыми силами вернуться к учебе в сентябре. Задача ведомства – создать условия для полезного лета. Для ребят будут работать детские центры и пришкольные лагеря, организованы спортивные и игровые мероприятия.

Рекомендуемые даты каникул ежегодно направляются в регионы, однако школы могут корректировать график локально. Для учеников 9-х и 11-х классов окончание учебного года совпадает с проведением ОГЭ и ЕГЭ.

Проведение ЕГЭ в 2026 г. разделено на три этапа: досрочный (20 марта – 20 апреля), основной (1 июня – 9 июля) и дополнительный (4–25 сентября). ОГЭ организуют по аналогичной схеме: досрочный этап пройдет с 21 апреля по 18 мая, основной – со 2 июня по 6 июля, дополнительный – с 3 по 25 сентября.

