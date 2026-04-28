Мишустин обозначил главную задачу при подготовке кадров
Главной задачей российской системы подготовки кадров стала возможность каждого молодого человека «найти дело по душе», заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе федерального просветительского марафона «Знание. Первые». Трансляция ведется на сайте мероприятия.
«Главное для нас – создать условия, чтобы каждый молодой человек в нашей стране мог найти дело по душе, соответствующее его талантам, знаниям, способностям, а его навыки отвечали запросам работодателей и экономики в целом», – сказал он.
По словам Мишустина, таланты и энергия молодежи, а также ее трудолюбие и целеустремленность стали залогом будущих успехов России.
В феврале Мишустин рассказал о ходе донастройки системы среднего профессионального образования. Он говорил, что этот этап образования будет называться специальным профессиональным. Вопрос прорабатывается по поручению президента Владимира Путина. Оно должно быть исполнено до 1 июля 2026 г.