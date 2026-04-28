Число погибших при пожаре на стройке в Москве увеличилось до семи

Число жертв пожара на строительной площадке на севере Москвы выросло до семи, еще 13 человек пострадали, 31 спасен. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

Ранее подтверждалась гибель пяти человек.

В ведомстве сообщили, что по периметру здания установлены подъемные механизмы, внутри продолжают работу звенья газодымозащитной службы. Возгорание произошло по адресу 2-й Амбулаторный переулок, дом 14, где, по сообщениям СМИ, ведется строительство жилого комплекса.

С места происшествия были эвакуированы несколько десятков человек. К работам привлечены более 120 человек и 30 единиц техники. Пожару был присвоен максимальный пятый номер сложности.

Сейчас пожар полностью потушен, сообщили в оперативных службах.

Прокуратура Москвы сообщила, что ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле ведомства.

ГСУ СК России по Москве заявило, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на семь лет.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте