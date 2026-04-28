Три человека погибли при пожаре на стройке в Москве
Количество погибших в результате возгорания на стройке элитного многоэтажного дома в северной части Москвы увеличилось до трех человек, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Ранее было известно об одном погибшем.
Спасен 21 человек. Пожар произошел по адресу 2-й Амбулаторный проезд, д. 14. Пострадали шесть человек, медики оказали им помощь.
По данным агентства, большая часть людей находится в здании на третьем этаже. Всего в горящем доме могут быть около 200 человек. Пожару присвоили уже пятый ранг сложности.
Прокуратура Москвы сообщила, что ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле ведомства. Заместитель межрайонного прокурора Антон Миняев прибыл на место возгорания для координации работы оперативных служб.