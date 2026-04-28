Число погибших при пожаре на стройке в Москве выросло до восьми

Ведомости

Число погибших при пожаре в строящемся здании на севере Москвы выросло до восьми человек, сообщили в столичном Следственном комитете (СК).

Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия. СК начал расследование, в рамках которого проводят допросы представителей компании-застройщика, начальника участка строительного объекта и сотрудников субподрядной организации. Всех доставили в подразделение московского ведомства.

Возгорание произошло по адресу: 2-й Амбулаторный переулок, д. 14, где, по данным СМИ, ведется строительство жилого комплекса. К тушению привлекли более 120 человек и 30 единиц спецтехники. Пожару был присвоен пятый, максимальный, ранг сложности. По данным МЧС, огонь полностью ликвидирован на площади 1400 кв. м.

ГСУ СК России по Москве возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по статье предусматривает до семи лет лишения свободы. Установление обстоятельств и причин пожара взяла на контроль прокуратура.

