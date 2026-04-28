Экс-главу «Фонбета» и руководителя «Мелбета» приговорили к восьми годам
Суд в Московской области приговорил бывшего гендиректора букмекерской компании к восьми годам и двум месяцам лишения свободы по делу о даче взятки, посредничестве во взяточничестве и мошенничестве. Полицейский, которые участвовал в схеме, получил 3,5 года, а адвокат – семь лет и два месяца колонии, сообщило ГСУ СК по региону.
Как пишет «РИА Новости», речь идет об экс-гендиректоре «Фонбета» Сергее Анохине. Он, как и адвокат, также должны выплатить штрафы в размере 12 млн руб. Бывшему начальнику одного из отделений полиции назначили сумму в 500 000 руб.
Известно, что Анохин хотел избежать передачи результатов оперативно-розыскной деятельности органов ФСБ следователям. Материалы были связаны с хищением бюджетных денег на его предыдущем месте работы. Для сокрытия он передал взятку в 60 млн руб. Это был оперативный эксперимент, после которого участников схемы задержали.
Кроме того, Тушинский суд Москвы на восемь лет осудил главу букмекерской конторы «Мелбет» Игоря Ляпустина, сообщил агентству адвокат осужденного. Его дело касается хищения почти 700 млн руб. у бывшего собственника компании Александра Градуленко. В ходе следствия Ляпустин два раза пытался уйти на спецоперацию, суд отвечал отказом.
Прокурор просил для Ляпустина 9 лет лишения свободы со штрафом 1 млн руб. Кроме того, гособвинение хотело конфискации его имущества на 4 млрд руб. В итоге суд конфисковал у осужденного собственность на 4,5 млрд руб., а также взыскал 6 млрд руб. в пользу Градуленко.