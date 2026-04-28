Экс-главу «Фонбета» и руководителя «Мелбета» приговорили к восьми годам

Суд в Московской области приговорил бывшего гендиректора букмекерской компании к восьми годам и двум месяцам лишения свободы по делу о даче взятки, посредничестве во взяточничестве и мошенничестве. Полицейский, которые участвовал в схеме, получил 3,5 года, а адвокат – семь лет и два месяца колонии, сообщило ГСУ СК по региону.