GMKN135,220%CNY Бирж.00%IMOEX2 696,58-1,31%RTSI1 137,27-1,16%RGBI119,34+0,03%RGBITR778,2+0,06%
Главная / Общество /

Создатель Хи-Мэна умер на 92-м году жизни

Умер Роджер Свит – создатель фигурки Хи-Мэна, по мотивам которой был снят мультсериал «Хи-Мэн и Властелины Вселенной». Ему был 91 год, пишет Variety.

Перед смертью он длительное время страдал от деменции.

Свит работал ведущим дизайнером отдела предварительного проектирования компании Mattel в 1970–1980-х гг. В 1982 г. на рынке появился Хи-Мэн, созданный Свитом. В 1983 г. компании Mattel и Filmation выпустили мультфильм «Хи-Мэн и Властелины Вселенной» в качестве дополнения к линейке игрушек «Хи-Мэн». Сериал из 130 эпизодов выходил в эфир с 1983 по 1985 гг.

Оригинальная фигурка Хи-Мена 1982 г. стала революцией в индустрии игрушек. В отличие от многих героев того времени (например, джедаев из «Звездных войн»), у которых были статичные позы, у Хи-Мена были подвижные суставы. Рост фигурки составлял около 14 см (5,5 дюймов), а самым узнаваемым аксессуаром был съемный меч и топор, которые могли держать в руках и другие игрушки серии.

