Создатель Хи-Мэна умер на 92-м году жизни
Умер Роджер Свит – создатель фигурки Хи-Мэна, по мотивам которой был снят мультсериал «Хи-Мэн и Властелины Вселенной». Ему был 91 год, пишет Variety.
Перед смертью он длительное время страдал от деменции.
Свит работал ведущим дизайнером отдела предварительного проектирования компании Mattel в 1970–1980-х гг. В 1982 г. на рынке появился Хи-Мэн, созданный Свитом. В 1983 г. компании Mattel и Filmation выпустили мультфильм «Хи-Мэн и Властелины Вселенной» в качестве дополнения к линейке игрушек «Хи-Мэн». Сериал из 130 эпизодов выходил в эфир с 1983 по 1985 гг.
Оригинальная фигурка Хи-Мена 1982 г. стала революцией в индустрии игрушек. В отличие от многих героев того времени (например, джедаев из «Звездных войн»), у которых были статичные позы, у Хи-Мена были подвижные суставы. Рост фигурки составлял около 14 см (5,5 дюймов), а самым узнаваемым аксессуаром был съемный меч и топор, которые могли держать в руках и другие игрушки серии.