Росавиация ограничила работу аэропортов Екатеринбурга и Перми
Росавиация временно ограничила прием и выпуск самолетов в аэропортах Екатеринбурга («Кольцово») и Перми («Большое Савино»). Об этом сообщается в Telegram-канале агентства.
Информация об ограничения была опубликована агентством в 06:30 мск. В 06:25 мск Росавиация сообщила, что ввела ограничения на работу аэропорта в Орске.
На момент публикации мера также действует в воздушных гаванях Челябинска («Баландино»), Ижевска, Оренбурга, Уфы, Бугульмы, Нижнекамска («Бегишево»), Казани, Чебоксар, Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка»).