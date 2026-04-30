Директора рудника в Бурятии задержали после схода лавины на работников
Директора рудника «Ирокинда» в Муйском районе Бурятии задержали в рамках расследования уголовного дела по факту травмирования и гибели сотрудников из-за схода лавины. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета (СК) России.
По данным следствия, директор рудника дал распоряжение о проведении работ на промплощадке возле штольни при наличии угроз схода лавины. 24 апреля возле рудника «Ирокинда» на промплощадку сошла лавина. Пострадали двое работников.
Опасность повторного схода лавины сохранялась, но 28 апреля директор рудника направил на расчистку промышленной площадки девять работников предприятия. Во время работ на людей сошла вторая лавина. Погибли шестеро сотрудников предприятия, их тела извлекли из-под снега в ходе поисково-спасательных работ. Еще трое не пострадали.
Расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Решается вопрос о предъявлении директору рудника обвинения и мере пресечения.
29 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что компания-работодатель окажет адресную поддержку семьям шестерых погибших при сходе лавины на руднике «Ирокинда» в Муйском районе. Выплаты составят не менее годового оклада каждого погибшего или минимум 1 млн руб. на семью.