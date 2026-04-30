Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,983+0,65%CHMK3 945+1,02%VEON-RX66-1,2%IMOEX2 667,21+1,04%RTSI1 122,09+1,04%RGBI119,65+0,15%RGBITR780,38+0,18%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Из-за остановки движения на Крымском мосту задержаны несколько поездов «Таврия»

Ведомости

В связи с временной остановкой движения на Крымском мосту задерживаются несколько поездов «Таврия». Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика «Гранд сервис экспресс».

По данным на 8:00 мск остановлены поезда из Минеральных Вод в Симферополь (прибыл в Тамань, задержка 4,5 часа), из Москвы в Севастополь (прибыл в Тамань; задержка 4 часа), из Москвы в Евпаторию (прибыл на ст. Вышестеблиевская, задержка 4,5 часа), из Москвы в Симферополь (прибыл на ст. Красная Стрела, задержка 2,5 часа) и из Санкт-Петербурга в Евпаторию (прибыл на ст. Старотитаревская, задержка 2,5 часа).

В обратном направлении задерживаются составы из Евпатории в Москву, из Севастополя в Москву (оба прибыли в Керчь, задержка 3,5 часа), из Симферополя в Москву (прибыл на станцию Багерово, задержка 0,5 часа).

Перевозчик предупредил, что время задержки в пути может измениться.

В 03:11 мск 30 апреля в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация» сообщалось, что движение автотранспорта по мосту временно перекрыто.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её