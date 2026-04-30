Из-за остановки движения на Крымском мосту задержаны несколько поездов «Таврия»
В связи с временной остановкой движения на Крымском мосту задерживаются несколько поездов «Таврия». Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика «Гранд сервис экспресс».
По данным на 8:00 мск остановлены поезда из Минеральных Вод в Симферополь (прибыл в Тамань, задержка 4,5 часа), из Москвы в Севастополь (прибыл в Тамань; задержка 4 часа), из Москвы в Евпаторию (прибыл на ст. Вышестеблиевская, задержка 4,5 часа), из Москвы в Симферополь (прибыл на ст. Красная Стрела, задержка 2,5 часа) и из Санкт-Петербурга в Евпаторию (прибыл на ст. Старотитаревская, задержка 2,5 часа).
В обратном направлении задерживаются составы из Евпатории в Москву, из Севастополя в Москву (оба прибыли в Керчь, задержка 3,5 часа), из Симферополя в Москву (прибыл на станцию Багерово, задержка 0,5 часа).
Перевозчик предупредил, что время задержки в пути может измениться.
В 03:11 мск 30 апреля в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация» сообщалось, что движение автотранспорта по мосту временно перекрыто.