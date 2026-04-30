Власти Туапсе опровергли информацию о непригодности воды из-под крана для питья
Глава Туапсинского района Краснодарского края Сергей Бойко опроверг информацию о том, что пить воду из-под крана в Туапсе нельзя. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«В сети стала распространяться информация, что пить воду из-под крана в Туапсе якобы нельзя. На самом деле это не так. Водопроводная вода в Туапсе пригодна для питья и не требует предварительного кипячения», – говорится в сообщении.
По словам Бойко, недопонимание могло возникнуть из-за того, что на емкостях, которые расставлены в микрорайонах Грознефть, Звездный и в селе Кроянском, есть памятка, что данную воду желательно кипятить перед употреблением.
Генеральный директор МУП «ЖКХ города Туапсе» Евгений Коротких заявил, что последние события в Туапсе не повлияли на качество водопроводной воды. По его словам, вода берется из заглубленных скважин подруслового водозабора, которые находятся гораздо выше по течению, их глубина – до 30 м. Коротких также отметил, что организация постоянно берет пробы воды и они соответствуют нормам.
В минздраве Краснодарского края 30 апреля сообщили, что в Туапсинском районе после введения режима чрезвычайной ситуации начали действовать временные ограничения на использование сырой воды. Ведомство подчеркнуло, что жителям необходимо использовать только бутилированную воду. Запрещается пить воду из водопроводного крана, родников и ключей, а также уличных колонок. Жители не должны готовить пищу с использованием такой воды. Позже сообщение пропало из соцсетей ведомства.