Власти Туапсе опровергли информацию о непригодности воды из-под крана для питья

Генеральный директор МУП «ЖКХ города Туапсе» Евгений Коротких заявил, что последние события в Туапсе не повлияли на качество водопроводной воды. По его словам, вода берется из заглубленных скважин подруслового водозабора, которые находятся гораздо выше по течению, их глубина – до 30 м. Коротких также отметил, что организация постоянно берет пробы воды и они соответствуют нормам.