Гинцбург сообщил о первых результатах терапии меланомы новой вакциной
У первого пациента, получившего персонализированную вакцину от меланомы, зафиксированы начальные изменения в анализах, однако основные иммунологические эффекты еще предстоит оценить. Об этом заявил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
«Первые, соответственно, небольшие сдвиги в плане продукции нужных цитокинов у него, соответственно, наблюдаются», – сказал Гинцбург (цитата по «РИА Новости»).
Он уточнил, что курс лечения предусматривает около десяти введений препарата, поэтому ключевые результаты ожидаются позже.
Пациент находится дома в Курской области под наблюдением регионального онкодиспансера. Следующее введение вакцины запланировано на период между майскими праздниками.
О начале применения препарата стало известно 1 апреля, когда первый пациент получил персонализированную российскую мРНК-вакцину. Разрешение на ее клиническое применение было выдано в ноябре 2025 г. Препарат «Неоонковак» может использоваться для терапии взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой кожи в сочетании с ингибиторами контрольных иммунных точек, а также может применяться после хирургического лечения.