Гинцбург сообщил о первых результатах терапии меланомы новой вакциной

О начале применения препарата стало известно 1 апреля, когда первый пациент получил персонализированную российскую мРНК-вакцину. Разрешение на ее клиническое применение было выдано в ноябре 2025 г. Препарат «Неоонковак» может использоваться для терапии взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой кожи в сочетании с ингибиторами контрольных иммунных точек, а также может применяться после хирургического лечения.