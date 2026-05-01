В Искитиме Новосибирской области горит торговый центр

1 мая после атаки БПЛА в Пермском крае возник пожар на промышленной площадке. В его тушении были задействованы пермские подразделения, а также сводные отряды из Кировской области, Башкирии и Удмуртии. Всего 415 человек и 113 единиц техники. Превышений загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировали.