В Искитиме Новосибирской области горит торговый центр
В городе Искитим Новосибирской области произошло возгорание в торговом центре «Апельсин». Об этом сообщает региональное управление МЧС России во «Вконтакте».
По оперативным данным, огонь распространился на кровлю, площадь пожара составляет около 5 тысяч квадратных метров. Возгорание удалось локализовать.
К тушению пожара привлечены более 80 человек и 27 единиц техники. На месте развернут штаб пожаротушения, для обеспечения бесперебойной подачи воды задействован пожарный поезд.
По информации на данный момент, пострадавших нет.
