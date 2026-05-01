Главная / Общество /

В Искитиме Новосибирской области горит торговый центр

Ведомости

В городе Искитим Новосибирской области произошло возгорание в торговом центре «Апельсин». Об этом сообщает региональное управление МЧС России во «Вконтакте».

По оперативным данным, огонь распространился на кровлю, площадь пожара составляет около 5 тысяч квадратных метров. Возгорание удалось локализовать.

К тушению пожара привлечены более 80 человек и 27 единиц техники. На месте развернут штаб пожаротушения, для обеспечения бесперебойной подачи воды задействован пожарный поезд.

По информации на данный момент, пострадавших нет.

1 мая после атаки БПЛА в Пермском крае возник пожар на промышленной площадке. В его тушении были задействованы пермские подразделения, а также сводные отряды из Кировской области, Башкирии и Удмуртии. Всего 415 человек и 113 единиц техники. Превышений загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировали.

