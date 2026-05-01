Пожар в Пермском крае после атаки БПЛА локализован

30 апреля в регионе была зафиксирована атака БПЛА на промышленный объект. В связи с этим вводились режимы «Беспилотной опасности» и «Ковер», ограничивалась работа аэропорта и отменялись занятия в вузе. 29 апреля Махонин также сообщал об аналогичной атаке, после которой на промышленной площадке возник пожар. Он не уточнял, какой именно объект был атакован.