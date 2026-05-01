Пожар в Пермском крае после атаки БПЛА локализован
Пожар на промышленной площадке в Пермском крае, возникший после атаки беспилотников, локализован. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
По его словам, о ситуации доложил начальник ГУ МЧС по региону Александр Урусов на оперативном совещании на месте происшествия. В тушении задействованы пермские подразделения, а также сводные отряды из Кировской области, Башкирии и Удмуртии.
«Всего на тушении пожара работают 415 человек и 113 единиц техники», – отметил Махонин.
Для прибывших спасателей организовали размещение в школе Пермского округа, обеспечив условия для отдыха и горячее питание. Работы ведутся в посменном режиме.
Роспотребнадзор продолжает мониторинг качества воздуха. По данным ведомства, превышений загрязняющих веществ не зафиксировано, угрозы для населения нет.
30 апреля в регионе была зафиксирована атака БПЛА на промышленный объект. В связи с этим вводились режимы «Беспилотной опасности» и «Ковер», ограничивалась работа аэропорта и отменялись занятия в вузе. 29 апреля Махонин также сообщал об аналогичной атаке, после которой на промышленной площадке возник пожар. Он не уточнял, какой именно объект был атакован.