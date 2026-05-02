Семья из семи человек погибла при пожаре в ХМАО
В частном доме в поселке Высокий города Мегиона ночью 2 мая загорелось жилье. Погибли семь человек, из них четверо детей. Сообщение о возгорании поступило в 01:58, огонь тушили 16 спасателей, сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук.
«В ночном пожаре в поселке Высокий города Мегиона погибла семья из семи человек, в том числе четверо детей. <…> Пожар локализован в 03:06, открытое горение ликвидировано в 03:30 на площади 142 кв.м. К ликвидации пожара от МЧС России были привлечены 16 человек личного состава и 4 единицы техники», – написал Кухарук в мессенджере Mах.
Возгорание произошло в частном жилом доме. Предварительная причина – нарушения при эксплуатации электроприборов. Была угроза распространения огня на соседние строения. Пожарные ликвидировали открытое горение к 03:30.
Губернатор распорядился оказать экстренную социальную и психологическую помощь родственникам погибших. Он заверил, что держит ситуацию на личном контроле.
«Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами», – написал глава региона.
Прокуратура проводит проверку. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).