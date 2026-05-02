VKCO241,75+0,29%CNY Бирж.10,978+0,6%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,9+0,18%RGBITR782,94+0,29%
Главная / Общество /

В ряде регионов могут запретить жарить шашлык на мангале

Введение особого противопожарного режима в российском регионе предполагает запрет на использование мангалов и любого открытого огня для приготовления еды. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на памятку МЧС России.

Особый противопожарный режим может устанавливаться органами государственной власти или местного самоуправления при повышении пожарной опасности. При его введении запрещается выжигание сухой растительности, посещение лесов и временно приостанавливается использование мангалов.

По статье 20.4 КоАП РФ штраф за разведение костров в условиях особого противопожарного режима для физлиц установлен до 20 000 руб. Должностным лицам грозит штраф в размере до 60 000 руб., а юрлицам – до 800 000 руб. К нему может прибавиться и сумма ущерба, нанесенного имуществу возгоранием. Если огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.

20 апреля МЧС России по Московской области объявило о введении особого противопожарного режима в регионе. В службе напомнили, что в условиях такого режима контроль усиливается и проверки проводятся чаще. Нарушения выявляются при сжигании мусора, несоблюдении правил хранения, эксплуатации электрооборудования и отсутствии средств пожаротушения.

Хотите скрыть рекламу?