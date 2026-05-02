В ряде регионов могут запретить жарить шашлык на мангале

По статье 20.4 КоАП РФ штраф за разведение костров в условиях особого противопожарного режима для физлиц установлен до 20 000 руб. Должностным лицам грозит штраф в размере до 60 000 руб., а юрлицам – до 800 000 руб. К нему может прибавиться и сумма ущерба, нанесенного имуществу возгоранием. Если огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.