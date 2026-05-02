Роспотребнадзор назвал лучшую защиту от клещевого энцефалита

Аэрозолями и спреями обрабатывают только верхнюю одежду. Наносить их на кожу не рекомендуется: репелленты на коже неэффективны, а акарицидные средства токсичны. Инсектоакарицидные составы убивают клещей в течение пяти минут после контакта с обработанной тканью, обеспечивая защиту до 15 суток. Репелленты лишь отпугивают насекомых и действуют не дольше трех суток, а против некоторых видов клещей они вовсе бесполезны.