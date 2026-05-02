Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,978+0,6%CHKZ17 050+0,89%LIFE2,8650%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,92+0,19%RGBITR783,08+0,31%
Главная / Общество /

Роспотребнадзор назвал лучшую защиту от клещевого энцефалита

Самое эффективное средство защиты от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) – это вакцинация, сообщает Роспотребнадзор. В ведомстве напомнили и об индивидуальных мерах предосторожности.

Все средства индивидуальной защиты от клещей делятся на три группы:

  • инсектоакарицидные (убивающие клещей),

  • репеллентные (отпугивающие)

  • и комбинированные.

Аэрозолями и спреями обрабатывают только верхнюю одежду. Наносить их на кожу не рекомендуется: репелленты на коже неэффективны, а акарицидные средства токсичны. Инсектоакарицидные составы убивают клещей в течение пяти минут после контакта с обработанной тканью, обеспечивая защиту до 15 суток. Репелленты лишь отпугивают насекомых и действуют не дольше трех суток, а против некоторых видов клещей они вовсе бесполезны.

Детей младше трех лет в местах обитания клещей рекомендуется переносить на руках или перевозить в колясках. Химические средства для защиты от клещей в этом возрасте использовать нельзя. Все препараты необходимо применять строго по инструкции на этикетке.

В случае, если клещ все же присосался, следует немедленно обратиться за медицинской помощью, а снятого паразита сдать в лабораторию для исследования на наличие возбудителей инфекционных заболеваний, напомнили в ведомстве.

Опасные членистоногие все чаще встречаются в центре городов, в спальных районах и даже на газонах у домов. Городская среда больше не является для клещей непреодолимой преградой, а современное благоустройство порой создаёт им идеальные условия для выживания и размножения, рассказали «Ведомости. Городу» опрошенные эксперты.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте