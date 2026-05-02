Роспотребнадзор назвал лучшую защиту от клещевого энцефалита
Самое эффективное средство защиты от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) – это вакцинация, сообщает Роспотребнадзор. В ведомстве напомнили и об индивидуальных мерах предосторожности.
Все средства индивидуальной защиты от клещей делятся на три группы:
инсектоакарицидные (убивающие клещей),
репеллентные (отпугивающие)
и комбинированные.
Аэрозолями и спреями обрабатывают только верхнюю одежду. Наносить их на кожу не рекомендуется: репелленты на коже неэффективны, а акарицидные средства токсичны. Инсектоакарицидные составы убивают клещей в течение пяти минут после контакта с обработанной тканью, обеспечивая защиту до 15 суток. Репелленты лишь отпугивают насекомых и действуют не дольше трех суток, а против некоторых видов клещей они вовсе бесполезны.
Детей младше трех лет в местах обитания клещей рекомендуется переносить на руках или перевозить в колясках. Химические средства для защиты от клещей в этом возрасте использовать нельзя. Все препараты необходимо применять строго по инструкции на этикетке.
В случае, если клещ все же присосался, следует немедленно обратиться за медицинской помощью, а снятого паразита сдать в лабораторию для исследования на наличие возбудителей инфекционных заболеваний, напомнили в ведомстве.
Опасные членистоногие все чаще встречаются в центре городов, в спальных районах и даже на газонах у домов. Городская среда больше не является для клещей непреодолимой преградой, а современное благоустройство порой создаёт им идеальные условия для выживания и размножения, рассказали «Ведомости. Городу» опрошенные эксперты.