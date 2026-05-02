Суд арестовал бизнесмена Кайзера, занимавшегося рекультивацией полигона «Кучино»

О первом уголовном деле в отношении Кайзера сообщалось в 2021 г. Его обвинили в незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 171 УК РФ). Бизнесмена задержали, но не ограничили в судебном порядке из-за его госпитализации. Второе уголовное дело возбудили в августе того же года в связи с уклонением «Экокома» от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). В отношении Кайзера по этой статье следователи возбудили дело 20 марта 2024 г. Через два месяца ему предъявили обвинение, а суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.