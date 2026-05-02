Суд арестовал бизнесмена Кайзера, занимавшегося рекультивацией полигона «Кучино»
Суд арестовал директора австрийской компании «Экоком» Оливера Кайзера, его поместили в СИЗО. Бизнесмен обвиняется в особо крупном мошенничестве при выполнении госконтракта по рекультивации полигона твердых бытовых отходов «Кучино» в Балашихе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным следствия, Кайзер с 2018 по 2020 г. нарушил условия госконтракта при выполнении работ по рекультивации полигона «Кучино». Ему предъявлено обвинение по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
О первом уголовном деле в отношении Кайзера сообщалось в 2021 г. Его обвинили в незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 171 УК РФ). Бизнесмена задержали, но не ограничили в судебном порядке из-за его госпитализации. Второе уголовное дело возбудили в августе того же года в связи с уклонением «Экокома» от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). В отношении Кайзера по этой статье следователи возбудили дело 20 марта 2024 г. Через два месяца ему предъявили обвинение, а суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.
В ноябре 2024 г. бизнесмену судом «из-за умышленного затягивания процесса» установили недельный срок на завершение ознакомления с материалами дела. Дело поступило в Перовский суд Москвы для рассмотрения по существу в июле 2025 г., но через три заседания преследование прекратилось за истечением сроков давности привлечения к ответственности.
Осенью прошлого года Кайзера задержали и отправили в СИЗО по обвинению по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). По версии следствия, бизнесмен произвел поставку и установку некачественного оборудования. Стоимость выполненных работ и оборудования значительно превышала рыночные расценки. Затем он вместе с другими фигурантами организовал подписание финансовых документов и незаконно получил из бюджета десятки миллионов рублей. Точная сумма ущерба устанавливается.