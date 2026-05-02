Гидрометцентр прогнозирует до плюс 25 градусов и первую весеннюю грозу в Москве
В Москве 5 мая ожидается температура от +23 до +25 градусов и переменная облачность. Прогнозируется кратковременный дождь и гроза в отдельных районах Московской области. Об этом сообщил Гидрометцентр.
По прогнозам, 3 мая температура в столице поднимется до +21 градуса. На следующий день ожидается температура до +24 градусов, переменная облачность и местами кратковременный дождь. 6 мая прогнозируется +25 градусов и облачная погода с небольшим дождем.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 2 мая в Центральной России будет дан старт началу мощнейшего потепления. По его словам, на следующий день до Центральной России доберется +20 градусов тепла. В темное время суток ожидается температура до +9 градусов, в середине дня впервые в 2026 г. столбики термометров в Москве поднимутся до +21 градуса.
28 апреля Тишковец сообщил, что Москва и Московская область столкнулись с выпадением 110% месячной нормы осадков за сутки. Такой показатель зафиксировали в Долгопрудном – 41 мм, это 110% от нормы апреля. В Павловском Посаде отмечено выпадение 29 мм осадков, в Талдоме – 32 мм, Дмитрове – 34 мм, Клину – 35 мм.