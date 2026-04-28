В Москве и Подмосковье за сутки выпало более 100% месячной нормы осадков

В «Фобосе» заявляли, что апрельский снегопад в Москве привел к трем погодным рекордам. За ночь 27 апреля в столице выпало 16 мм осадков, что выше прежнего суточного рекорда для этого дня, принадлежавшего 1880 г. (14,7 мм). К утру в Москве сформировался снежный покров высотой 12 см, чего никогда ранее 27 апреля в городе не было.