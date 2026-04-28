В Москве и Подмосковье за сутки выпало более 100% месячной нормы осадков
Столичный регион столкнулся с выпадением 110% месячной нормы осадков за сутки. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Такой показатель зафиксировали в Долгопрудном – 41 мм, это 110% от всей нормы апреля. В Павловском Посаде отмечено выпадение 29 мм осадков, в Талдоме – 32 мм, Дмитрове – 34 мм, Клину – 35 мм.
«С учетом всех выпавших за текущий месяц дождей и снега, а также ожидаемых еще 6–7 мм, то по итогам дня апрель станет переувлажненным более чем на 200%, чем положено по климатической норме», – написал он.
На опорной метеостанции ВДНХ зафиксировали 21 мм осадков, или 56% нормы апреля, на Балчуге – 15 мм, в Тушино – 23 мм. или 62% месячной нормы.
В «Фобосе» заявляли, что апрельский снегопад в Москве привел к трем погодным рекордам. За ночь 27 апреля в столице выпало 16 мм осадков, что выше прежнего суточного рекорда для этого дня, принадлежавшего 1880 г. (14,7 мм). К утру в Москве сформировался снежный покров высотой 12 см, чего никогда ранее 27 апреля в городе не было.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о частичных отключениях электроснабжения из-за снегопада и сильного ветра. Самыми сложными для ликвидации последствий округами Подмосковья он назвал Раменский, Домодедово, Дмитровский и Чехов.