Пляж Туапсе будет очищен для туристов к 1 июня

По словам Бойко, в Туапсе убрали практически 95% нефтепродуктов после разлива в результате атаки беспилотников на НПЗ, остальная их часть локализована. Локальные зоны загрязнения могут оставаться на диких пляжах, но их отмечают по сигналу от местных жителей.