RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,92+0,19%CNY Бирж.10,978+0,6%IMOEX2 658,21+0,7%RGBITR783,1+0,31%
Главная / Общество /

Пляж Туапсе будет очищен для туристов к 1 июня

Ведомости

Пляж в Туапсе к 1 июня будет очищен от нефтепродуктов, локальные выбросы которых фиксировали после атак БПЛА и последующих пожаров. Об этом заявил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко в эфире «Соловьев Live».

«Пляж мы к 1 июня приведем в порядок, и люди, которые приедут именно в наш город, смогут им пользоваться», – заверил Бойко.

Он уточнил, что береговая линия округа составляет порядка 90 километров, и остальные пляжи готовы принять отдыхающих уже сейчас.

По словам Бойко, в Туапсе убрали практически 95% нефтепродуктов после разлива в результате атаки беспилотников на НПЗ, остальная их часть локализована. Локальные зоны загрязнения могут оставаться на диких пляжах, но их отмечают по сигналу от местных жителей.

Возгорание на морском терминале в Туапсе, возникшее после ночной атаки беспилотников 1 мая, полностью ликвидировано. Атака на терминал стала четвертой с середины апреля: предыдущие три удара были нанесены 16, 20 и 28 апреля. 

28 апреля в Туапсинском районе ввели режим ЧС регионального уровня.

