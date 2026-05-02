В Туапсе полностью потушили атакованный беспилотниками морской терминал

В Туапсе полностью потушили атакованный беспилотниками морской терминалС огнем боролись больше суток
Пожар локализовали в 9:22 мск, затем ликвидировали открытый огонь.
Атака на терминал стала четвертой с середины апреля: предыдущие три удара пришлись на 16, 20 и 28 апреля. В ночь на 28 апреля из-за падения обломков загорелся местный нефтеперерабатывающий завод, из домов рядом эвакуировали 60 жителей, в том числе 9 детей. 28 апреля в Туапсинском районе ввели режим ЧС регионального уровня.
Губернатор Вениамин Кондратьев докладывал, что пожар на НПЗ потушили 30 апреля.
По данным Минобороны РФ, за ночь на 2 мая средства ПВО сбили 215 украинских беспилотников над несколькими регионами и акваториями морей.