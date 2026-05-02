Главная / Общество /

В Туапсе полностью потушили атакованный беспилотниками морской терминал

С огнем боролись больше суток
Ведомости

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на морском терминале в Туапсе, возникшее после ночной атаки беспилотников 1 мая. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края. На месте работали около 130 спасателей и более 40 единиц техники.

Пожар локализовали в 9:22 мск, затем ликвидировали открытый огонь.

Атака на терминал стала четвертой с середины апреля: предыдущие три удара пришлись на 16, 20 и 28 апреля. В ночь на 28 апреля из-за падения обломков загорелся местный нефтеперерабатывающий завод, из домов рядом эвакуировали 60 жителей, в том числе 9 детей. 28 апреля в Туапсинском районе ввели режим ЧС регионального уровня.

Губернатор Вениамин Кондратьев докладывал, что пожар на НПЗ потушили 30 апреля.

По данным Минобороны РФ, за ночь на 2 мая средства ПВО сбили 215 украинских беспилотников над несколькими регионами и акваториями морей.

