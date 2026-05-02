В Туапсе полностью потушили открытое горение на морском терминале

Возгорание произошло в ночь на 1 мая в результате удара БПЛА. Атака на туапсинский терминал стала четвертой с середины апреля: предыдущие три зафиксированы 16, 20 и 28 апреля. В ночь на 28 апреля загорелся местный нефтеперерабатывающий завод, из домов рядом эвакуировали 60 жителей, включая 9 детей. Губернатор Вениамин Кондратьев ранее докладывал, что пожар на НПЗ потушили 30 апреля.