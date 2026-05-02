В Туапсе полностью потушили открытое горение на морском терминале

В Туапсе полностью потушили открытое горение на морском терминале1 мая объект был атакован беспилотником
Открытое горение на морском терминале в Туапсе, возникшее после атаки беспилотников, ликвидировано. Пожар локализовали в 9:22 мск, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Пострадавших нет.
На месте работали 143 человека и 25 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Возгорание произошло в ночь на 1 мая в результате удара БПЛА. Атака на туапсинский терминал стала четвертой с середины апреля: предыдущие три зафиксированы 16, 20 и 28 апреля. В ночь на 28 апреля загорелся местный нефтеперерабатывающий завод, из домов рядом эвакуировали 60 жителей, включая 9 детей. Губернатор Вениамин Кондратьев ранее докладывал, что пожар на НПЗ потушили 30 апреля.
28 апреля в Туапсинском районе ввели режим ЧС регионального уровня.