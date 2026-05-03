Общество

В 2025 году число осужденных за госизмену превысило 200 человек

Суды в России за 2025 г. вынесли 219 приговоров по уголовным делам о государственной измене, сообщили ТАСС в пресс-службе Верховного суда.

По ст. 276 УК РФ (шпионаж) осуждены 14 человек. Еще 29 фигурантов получили сроки по ст. 275.1 УК за конфиденциальное взаимодействие с иностранным государством, международной или зарубежной организацией, если такое сотрудничество было направлено на помощь в деятельности, заведомо противоречащей интересам безопасности России. Все осужденные приговорены к реальному лишению свободы. Двое из тех, кто был признан виновным в госизмене, получили пожизненные сроки.

Большинству фигурантов дел о госизмене (156 человек) суды назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. 31 осужденный получил от 15 до 20 лет, а 29 – от 5 до 10 лет. Помимо этого 78 человек, осужденных за госизмену, дополнительно оштрафованы на 18,9 млн руб.

Что касается шпионажа, то иностранцы, признанные виновными по этой статье, в большинстве случаев приговорены к срокам от 10 до 15 лет тюрьмы. По ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество с иностранной организацией в ущерб безопасности РФ, если при этом нет признаков госизмены) суды назначили сроки от 2 до 8 лет в колонии.

Более половины осужденных за госизмену (117 человек) не имели постоянного источника дохода. Среди остальных: 10 сотрудников коммерческих и иных организаций, семь бизнесменов, пять госслужащих и 12 военнослужащих.

В 2024 г. за госизмену были осуждены 145 человек, за шпионаж – 23, а за конфиденциальное сотрудничество с иностранными структурами в ущерб безопасности России – 21 человек.

В апреле сотрудники ФСБ задержали в Крыму 25-летнюю женщину. Ее подозревают в координации ракетного удара по железнодорожному парому в порту «Кавказ». По данным следствия, через Telegram она вышла на связь с представителем украинских спецслужб. Женщина передавала сведения о расположении военных объектов, систем ПВО, личного состава и кораблей в акватории Керченского пролива. Деньги за это, по версии ФСБ, она получала на криптокошелек.

